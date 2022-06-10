Lonca Girişimcilik Merkezi 7'nci döneminde 13 startup mezun etti

Yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilip ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017'de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, bu yıl 7'nci dönem mezunlarını verdi. 9 Haziran tarihinde Workinton Levent 199'da, gazeteci Timur Sırt'ın moderatörlüğünde düzenlenen Lonca Demoday etkinliği yoğun ilgi gördü. Banka ve Lonca çalışanlarının, eğitmenlerin, mentorların ve melek yatırımcıların katıldığı etkinlikte girişimciler serüvenlerini anlattı.

Startup'ların projelerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, program süresince her bir startup'a 50 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği ve cihaz geliştiren startup'lara da ekstra 15 bin TL Ar-Ge desteği sağlıyor. Dijital ortamda yürütülen ve kamp şeklinde organize edilen eğitimlerin de eklendiği 7'nci dönem hızlandırma programı kapsamında girişimcilere, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım imkânı, 10 bin dolarlık sanal sunucu imkânı, alanında uzman kişilerden mentorluk ve danışmanlık desteği ile pazarlama ve tanıtım desteği verildi. Ayrıca Lonca'dan mezun olan girişimciler, KT Portföy tarafından startup'lara yatırım amacıyla kurulan ve Kuveyt Türk tarafından geçtiğimiz günlerde 75 milyon TL yatırım yapılan Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başvuru konusunda önceliğe sahip olacak.

''Ülkemizin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasındayız''

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Girişimcilik Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, Demoday etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Lonca Girişimcilik Merkezimiz aracılığıyla, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin, proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelle ticari faaliyete dönüştürmelerine destek oluyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce kurulmasına rağmen Lonca, kısa sürede ülkemizin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasında yer almayı başardı. Lonca'ya kabul edilen girişimcilere sağladığımız desteklerle, girişimcilerin işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Bu amaçla hem ürün geliştirme süreçlerinde hem de acil masraflarında kullanabilecekleri 50 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği veriyor, bu destekten dolayı herhangi bir hisse ya da opsiyon almıyoruz. Cihaz geliştiren startup'lara ise 15 bin TL Ar-Ge desteği sağlıyoruz. 7'nci dönemi başarıyla tamamlayan girişimcilerimizi tebrik ediyor ve bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz. Lonca gibi merkezler ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin büyümesine ve gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Girişimcilik alanında yapılan bu faaliyetlerin ülkemize ve geleceğimize yapılmış en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyor ve bu merkezlerin sayısının artmasını temenni ediyoruz” dedi.

Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 7'nci dönem kuluçka programını başarıyla tamamlayan 13 startup ve faaliyet alanları:

Anneler Satıyor: Annelerin günlük hayattaki tüm ihtiyaçlarını karşılayan, yapay zekâ ile güçlendirilmiş bir sosyal pazaryeri platformu. (annelersatiyor.com)

Biriktir: Dünyanın her yerinde, geri dönüşüm yaptıkça ödül kazandırırken firma-yerel yönetim-vatandaş iş birliği sağlayarak maliyetleri ve karbon ayak izini azaltan bir proje. (biriktir.app)

BRB: Oyuncuların donanım maliyetlerinden ve güncelleme sürelerinden kurtularak herhangi bir akıllı ekrandan istediği oyunu online oynayabildiği, güçlü oyun bilgisayarı sahiplerinin de kullanmadıkları zamanlarda bilgisayarlarını kiralayarak gelir elde edebildiği bilgisayar paylaşım platformu. (wegonnaberightback.com)

Coridor: Oyunlaştırma yöntemi kullanarak gençlerin beğendikleri sosyal sorumluluk projelerine ulaşmasını sağlayan, proje sahibi markaların gençlerle bağ kurarak müşteri sadakati kazanmasını ve proje ölçümlemesi yapabilmesini sağlayan mobil uygulama. (coridor.co)

Cyou Live: Tüm dünyadan yetişkinlere popüler iş gücü yetenekleri ve meslek edindirme odaklı, sosyal ağ gibi çalışan küresel bir uzaktan öğrenme uygulama. (cyou.app)

Devamapp: Elektrikli scooter'lar, saatlik araç kiralama platformları, kiralanabilir elektrikli küçük sınıf araçlar ve toplu taşıma mobilite çözümleri buluşturan mobilite pazar yeri uygulama. (devamapp.tech)

Geliver: İşletmelerin dinamik fiyatlama ile en uygun kargo alternatiflerine ulaşabileceği, tek bir API ile tüm kargo ve lojistik şirketlerine entegre olabileceği ve tüm taşıma sürecini uçtan uca yönetebileceği bulut tabanlı lojistik uygulama. (geliver.io)

Invesya: Kullanıcıların yapay zekâ yardımıyla ücretsiz olarak kelimelerden sanat eserleri üretebildiği ve ürettiği sanat eserlerini uygulama içerisinde satarak para kazanabildiği bir mobil uygulama. (invesya.com)

Postuby: ‘Sosyal medyada ne paylaşsam?' derdini ortadan kaldıran, abonelerine paylaşmaya hazır içerikleri yapay zekâ desteğiyle birlikte sunan bir platform. (postuby.com)

Sadetoptan: Toptancıların, çok hızlı ve sade bir şekilde müşterilerinden sipariş alabildikleri, aynı zamanda hem cari akışlarını takip edip hem de kolaylıkla tedarik listelerini düzenleyebildikleri, teslimat listeleriyle de tek bir yerden teslimatlarını listeleyebildikleri bir platform. (sadetoptan.com)

Swatchloop: Tekstil sektörüne özel, marka ve üreticilerin B2B faaliyetlerini gerçekleştirdiği, sektördeki tüm paydaşların yer aldığı (özel sektör, test-sertifikasyon ve Ar-Ge merkezleri, kamu vb.) açık inovasyon, geri dönüşüm-döngüsel ekonomi faaliyetlerini yürütebildikleri sürdürülebilir dijital ekosistem. (swatchloop.com)

uStory: İnteraktif edebiyat eserleri yayınlanan, yazarlar ile okuyucuları bir araya getiren mobil uygulama platformu. (ustory.app)

Yancep: Bireylerin küçük tutarlarla, hedeflerine ve risk tercihlerine göre modellenen portföylere yatırım yapabileceği birikim ve yatırım platformu. (yancep.com)