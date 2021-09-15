Lonca yeni dönemde sistemini yeniledi, hibe ve yatırım desteğini artırdı

İnovatif fikirlerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017'de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nde yedinci dönem için başvurular alınmaya başlandı. Sistemini yenileyerek yedinci döneme Ön Kuluçka aşamasıyla başlayacak olan Lonca Girişimcilik Merkezi, ilk aşamada yaklaşık 25 yeni girişime destek verecek. Startup'lar, FinTech ve genel kategorilerinde 8 Ekim 2021 tarihine kadar loncagirisim.com adresi üzerinden yedinci döneme başvurabilecek. Her dönem yüzlerce başvurunun alındığı Lonca'da, jüri üyeleri, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacak.

Girişimciler artık üç aşamadan geçecek

Lonca Girişimcilik Merkezi'nde bu dönem verilecek eğitim ve hibe destekleri için geçtiğimiz dönemlere göre oldukça farklı bir süreç izlenecek. Yeni sistemde, eğitim ve hibe destekleri Ön Kuluçka, Lonca ve Lonca Scale Up olmak üzere üç aşamadan oluşacak. Ön Kuluça'da geniş bir jüri heyeti tarafından seçilecek yaklaşık 25 girişim, 4 hafta sürecek giriş seviyesi eğitimler alacak. Bu süreçte girişimcilerin gelişimi gözlenecek ve sonraki aşama olan Lonca'ya geçecek girişimciler yine jüri tarafından belirlenecek. Lonca aşamasında, Ön Kuluçka'dan geçen yaklaşık 10 girişim, yaklaşık 4 ay süren kapsamlı eğitimler alacak. Yoğun eğitimlerin verileceği bu dönemde girişimcilere mentorluk, pazarlama desteği, bulut ve özel API desteği gibi imkanlar sunulacak. Bu dönemi başarıyla tamamlayan girişimler Lonca Demoday etkinliğine katılma fırsatı elde edecek. Programın son aşaması olan Lonca Scale Up kısmında ise girişimlere büyüme, satış, şirketleşme, hukuk ve yatırım odaklı özel destekler verilecek.

50 bin TL'ye varan hibe desteği, 30 bin dolara kadar yatırım imkânı

Verilen bilgilere göre yeni dönemde, daha önce startup başına 40 bin TL olan maddi hibe desteği 50 bin TL'ye çıkarıldı. Buna göre Ön Kuluçka'da başarılı olan girişimlere 10 bin TL, Lonca'ya kabul edilenlere ilaveten 15 bin TL ve Demoday'e çıkmaya hak kazanana da artı 25 bin TL hibe desteği verilecek. Tüm bunların yanı sıra Kuveyt Türk, Lonca Demoday'e çıkacak bazı girişimlere 30 bin dolara kadar Ön Kuluçka Yatırım İmkânı sunacak.

Başvurular internet üzerinden alınıyor

Başvuruları loncagirisim.com adresi üzerinden alan merkez, yeni dönemde Genel ve FinTech kategorisinde geliştirilen projeleri kabul ediyor. Her dönem yüzlerce başvurunun alındığı Lonca'da jüri üyeleri, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirme yapıyor.