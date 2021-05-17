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London Eye yeniden ziyarete açıldı

London Eye yeniden ziyarete açıldı
London Eye yeniden ziyarete açıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli yapılarından biri olan London Eye, ülkede korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesiyle beraber yeniden ziyarete açıldı.

London Eye yeniden ziyarete açıldı - Tıkla İzle

İngiltere'de korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların hafifletilmesinde üçüncü aşamaya girilmesinin ardından ülkede birçok işletme ve turistik mekan yeniden ziyarete açılıyor. London Eye'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli yapılarından biri olan London Eye'ın uzun bir süreden sonra yeniden ziyarete açıldığı kaydedildi. Paylaşımda, London Eye'ın Genel Müdürü Sunny Jouhal'ın 135 metre yüksekliğindeki London Eye'ın zirvesine çıkarak konfeti ile açılışı kutladığı video ve "Ekibimiz sizi tekrar karşılamak için sabırsızlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Aylin Karadeniz
 

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