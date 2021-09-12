London Fashion Week'e Türk sponsor

Dünya moda çevrelerinin heyecanla beklediği London Fashion Week (Londra Moda Haftası) için geri sayım başladı. Organizasyon, 22 Eylül Çarşamba günü start alacak. Moda dünyasına yön veren etkinliğin perde arkasında bu yıl bir Türk de yer alacak.

Uzun süredir İngiltere'de yaşayan ve Hairbysam adlı salonuyla Londra'da hizmet sunan İzmirli kuaför Samet Zili, London Fashion Week'in saç sponsorluğunu üstlendiklerini açıkladı. Zili, etkinlikte ekibiyle beraber kuliste yer alacak, podyuma çıkacak ünlü mankenlerin saç tasarımlarını yapacak. İngiltere'de çok sayıda ünlü ismin de tercih ettiği Samet Zili, böylesi büyük bir organizasyona sponsor kimliğiyle dahil oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.