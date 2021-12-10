Londra Yüksek Mahkemesi'nden Assange kararı

ABD'nin casuslukla suçladığı İngiltere'nin başkenti Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın iadesine ilişkin yeni karar Londra'daki Yüksek Mahkemeden geldi. Yüksek Mahkeme, ABD'nin Assange'ın intihar riski bulunması, ABD hapishanelerinde özel önlemlere tabi tutulması ve ABD istihbaratının kendisine düşman olduğu gerekçesiyle iade talebini reddettiği Assange'ın iadesini engelleyen karara yönelik temyiz başvurusunu kabul etti.

Ocak ayında İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin, 50 yaşındaki Assange'ın akıl sağlığıyla ilgili endişeleri nedeniyle iade edilemeyeceği yönündeki kararına itiraz ederken ABD'li yetkililer, Assange'a gerekmediği sürece katı tedbirlerin uygulanmayacağına dair teminat verdi. ABD yargılamanın devam ettiği mahkemeye sunduğu güvencelerde, Assange'ın iade edilmesi halinde mahkeme öncesi ve sonrasında hücrede ve ADX Florence Supermax hapishanesinde tutulmayacağını bildirdi. Kararı veren Baş Yargıç Lord Burnett, “Bu risk, bizim kararımıza göre, sunulan güvenceler ile birlikte ortadan kalkmıştır” dedi.

Washington Avukatları, Assange'ın evine daha yakın bir yer de cezasını çekebilmesi için Avustralya'ya gönderilmesine de izin verileceğini ifade etti. ABD ayrıca, Assagne'ın akıl sağlının iade edilemeyecek kadar şiddetli olmadığını da savundu. Bunlara karşı Assange'ın avukatları, Assagne'ın ABD'de suçlu bulunması halinde 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söylerken, ABD hükümeti ise cezanın 4 ila 6 yıl arasında olabileceğinin yüksek olduğunu ifade etti.

Assange neden yargılanıyor

Öte yandan ABD, 50 yaşındaki Assange'ı Afganistan ve Irak savaşlarıyla ilgili yüz binlerce sızdırılmış belgeyi yayınlamasının ardından "ulusal savunma bilgilerini elde etmek" ve "ifşa etmek için komplo kurmak" iddialarıyla suçluyor. Açılan davalar nedeniyle önce Ekvador'a, ardından İngiltere'ye sığınan Assange, 2019'dan bu yana ABD'nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesinde tutuluyor.