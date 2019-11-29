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Londra'da bıçaklı saldırı alarmı

Londra'da bıçaklı saldırı alarmı
Londra'da bıçaklı saldırı alarmı

Londra polisi, Londra Köprüsü’nde bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgana silah ile karşılık verdi.

Londra'da bıçaklı saldırı alarmı - Tıkla İzle

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Londra polisi, Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgana silah ile karşılık verdi. Polis, Londra Köprüsü'nü emniyet kordonuna aldı, olay yerinden sivil halk koşarak uzaklaştı. Metropolitan Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir adam gözaltına alındı ve birkaç kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.

Görgü tanıkları, köprünün güney tarafında öğleden sonra kısa bir süre sonra birkaç kişinin kavga ettiğini ifade etti.

Yunus Dalgıç
 

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