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Londra'da endüstriyel binada büyük yangın

Londra'da endüstriyel binada büyük yangın
Londra'da endüstriyel binada büyük yangın

İngiltere’nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan endüstriyel binada yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda yer alan Kent ilçesindeki Hoo Yarımadası bölgesinde yerel saatle 04.30'da endüstriyel binada yangın çıktı.

Çıkan yangın nedeni ile binada çok sayıda patlama meydana gelirken, bölge sakini olan 200 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kent İtfaiye ve Kurtarma Servisi ekipleri yangına müdahale ederken, bölgedeki yollar Medway Belediyesi tarafından kapatıldı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, binanın hayvan sağlığı ekipmanlarını depolamak için kullanıldığını ve patlamalara binada bulunan gaz tüplerinin neden olduğu belirtildi. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti. İtfaiye Komutanı Mark Woodward yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Aylin Karadeniz
 

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