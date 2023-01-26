İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Londra'da ırkçılık gerekçesiyle sokağın ismi değiştirildi

Londra'da ırkçılık gerekçesiyle sokağın ismi değiştirildi
Londra'da ırkçılık gerekçesiyle sokağın ismi değiştirildi

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Harringey bölgesine bağlı bir sokağın ismi ırkçılık gerekçesi ile değiştirildi.

Londra'nın kuzey bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Harringey bölgesine bağlı “Black Boy Lane (siyah çocuk sokağı)”adlı sokağın ismi değiştirildi. Irkçılık içerdiği belirlenen sokağa “La Rose Lane” olarak değiştirildi. Alınan karar ile birlikte sokak üzerinde bulunan tabelalar ve ev adresleri yeni isim olan “La Rose Lane “ oldu. Sokağın yeniden isimlendirilmesinde yazar John La Rose'nin isminin ilham olduğu belirtildi.

Yunus Dalgıç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.