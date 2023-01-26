Londra'da ırkçılık gerekçesiyle sokağın ismi değiştirildi

Londra'nın kuzey bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Harringey bölgesine bağlı “Black Boy Lane (siyah çocuk sokağı)”adlı sokağın ismi değiştirildi. Irkçılık içerdiği belirlenen sokağa “La Rose Lane” olarak değiştirildi. Alınan karar ile birlikte sokak üzerinde bulunan tabelalar ve ev adresleri yeni isim olan “La Rose Lane “ oldu. Sokağın yeniden isimlendirilmesinde yazar John La Rose'nin isminin ilham olduğu belirtildi.

Yunus Dalgıç



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