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Londra'da İsrail karşıtı protesto

Londra'da İsrail karşıtı protesto
Londra'da İsrail karşıtı protesto

İngiltere’nin başkenti Londra’da İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Londra’da İsrail karşıtı protesto - Tıkla İzle

İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasız saldırıları devam ederken, dünya genelinde çeşitli ülkelerde İsrail karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail'in başta Gazze ve Kudüs'te olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için sokaklara döküldü. Kentte bulunan İsrail konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar attı. Filistin'e olan desteğin teyit edildiği gösterilerde, bir protestocu İsrail konsolosluğu yakınlarında bulunan bir otelin bahçesindeki İngiltere bayrağını indirerek, yerine Filistin bayrağı astı.

Yunus Dalgıç
 

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