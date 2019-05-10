Londra'da kurusıkı tabancayla teravih namazını bastı

Maskeli adamın camiden içeri girdiği ancak dua edilen kısmın kapılarının kilitlenerek o bölüme girmesinin engellendiği bildirildi.

Polis, şüphelinin Londra'nın Ilford semtindeki Yedi Krallar cami girişinde açtığı ateşten önce camiye girmeye çalıştığını doğruladı. Metropolitan Polisi olayı terör eylemi olarak görmediğini, yapılan balistik araştırmada kullanılan silahın boş ve kurusıkı bir tabanca olduğuna inandığını açıkladı. Camideki insanların ifadelerine göre silahlı saldırgan caminin kapısının kilitlenmesiyle içeri alınmadı.

Polis şüpheli için arama çalışmaları başlattı. Olayda kimse yaralanmadı. Yapılan açıklamada polis memurların gece boyunca olay yerinde kalacağı söylendi. Bu arada camide bulunan bir Müslüman attığı tweette, ateş edildiğini duyduğunu ancak “havai fişek atıldığını sandığını açıkladı.

Serkan Bayar

