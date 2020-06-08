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Londra'da son 24 saatte koronaya bağlı can kaybı yaşanmadı

Londra'da son 24 saatte koronaya bağlı can kaybı yaşanmadı
Londra'da son 24 saatte koronaya bağlı can kaybı yaşanmadı

İngiltere’nin başkenti Londra’da son 24 saatte korona virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini kaybetmeye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da son 24 saatte korona virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Ülke genelinde ise son 24 saatte başkent dışında 55 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 40 bin 597'ye ulaştı. Ülkede son 24 saatte bin 205 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 287 bin 399'a yükseldi.

Öte yandan, İngiltere'de 23 Mart'tan bu yana korona virüse bağlı en düşük can kaybı bugün yaşandı.

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