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Londra'da sular durulmuyor! Gözaltı sayısı bine ulaştı

Londra'da sular durulmuyor! Gözaltı sayısı bine ulaştı
Londra'da sular durulmuyor! Gözaltı sayısı bine ulaştı

İngiltere'de polis, başkent Londra’da iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının bine ulaştığını açıkladı.

Londra'da çevreci Extinction Rebellion grubunun iklim değişikliği eylemleri 8. gününde devam ediyor. İngiliz polis, iklim değişikliği karşıtı protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının bin 65'e ulaştığını açıkladı. Polis, aktivistlerin trafiğe kapattığı Waterloo Köprüsü'nün ise yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.
Hükümetin iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik adımlar atmasını talep eden aktivistler, gösterilerde insanları yaklaşan tehlikeye karşı bilinçlendirerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekiyor.  

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