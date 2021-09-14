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Londra'daki Tower Bridge Köprüsü sular altında kaldı

Londra'daki Tower Bridge Köprüsü sular altında kaldı
Londra'daki Tower Bridge Köprüsü sular altında kaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da kentin sembollerinden Tower Bridge Köprüsü şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Londra'daki Tower Bridge Köprüsü sular altında kaldı - Tıkla İzle

İngiltere'nin başkenti Londra'da şiddetli yağış nedeniyle sel baskınları meydana geldi. Londra'nın önemli simgelerinden Tower Bridge Köprüsü de sular altında kaldı.

Su baskını nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanırken, Londralılar köprüyü su basmasını şaşkınlıkla karşıladı.

Meteoroloji ofisinden yapılan açıklamada, 06.00 - 23.59 saatleri arasında sağanak yağış ve sel uyarısı yapıldı. Mile End tren istasyonu geçici olarak kapatılırken, North Circular otoyolunda da trafiğin yağışlardan etkilendiği bildirildi.

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