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Londra'nın Heathrow Havaalanında 100'den fazla uçuş iptal edildi

Londra'nın Heathrow Havaalanında 100'den fazla uçuş iptal edildi
Londra'nın Heathrow Havaalanında 100'den fazla uçuş iptal edildi

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Heathrow Havaalanında 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak grev sebebi ile 100’den fazla uçuşun iptal edildiği açıklandı.

Londra Heathrow Havaalanı çalışanları ile yönetim arasında ücret artışına dayalı bir anlaşmaya varılamadığı için 5-6 Ağustos tarihlerinde çalışanlar tarafından grev yapılacak. Havaalanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada kaç seferin grevden etkileneceği net olarak belirtilmezken İngiliz basını grev sebebi ile 100'den fazla uçuşun iptal olmasının beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu tarihlerde seyahat edecek yolcuların biletlerini aldıkları havayolu şirketleri ile iletişime geçmeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Havaalanı yönetimi, yolcuların etkilenip etkilenmeyeceklerini görmek için uçacakları hava yollarından bilgi almalarını tavsiye etti.  

Serkan Bayar

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