Londra'nın merkezinde iftar yemeği

Londra belediyesi ve Open İftar organizasyonu ile gerçekleştirilen iftar yemeği Londra'nın en önemli meydanlarından bir tanesi olan Trafalgar meydanında gerçekleştirdi. İftar saatinden önce alana gelmeye başlayan çok sayıda Londralı müslüman alana kurulan yer sofralarında oruçlarını açtı. Trafalgar meydanında ilk defa gerçekleştirilen açık iftar etkinliğin ezanı ise Türk imam Muhittin Aydın okudu.

Ezanın bitmesiyle dağıtılan hurmalar ile oruçlarını açan yüzlerce Londralı, Trafalgar meydanında özel olarak ayrılmış alanda akşam namazı kıldı. Londra'nın ilk müslüman Belediye Başkanı olan Sadıq Khan ise yaptığı açıklamada dünyanın en ünlü meydanında iftar programı gerçekleştirildiği için çok mutlu olduğunu dile getirirken sözlerine şu şekilde devam etti, “ Trafalgar meydanında hem müslümanları hem de müslüman olmayanları görmek çok güzel. Birlikte iftar yapmaları, oruçlarını açmalarını çok mutluluk verici. Benim bakış açımdan ise Londra'nın her kültüre açık olduğu ve bu anlamda dünyadaki en güzel şehir olduğunu düşünüyorum” açıklamalarında bulunurken, Londra'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de duygularını şu sözlerle dile getirdi.

“ Londra'da yaşayan Türk Vatandaşlarının Londra ekonomisine büyük katkı sağladığını söyleyebiliriz. Ekonomi, sağlık , yardım dernekleri, moda alanında ciddi katkıları bulunuyor. Aynı zamanda Londra'da oldukları için ve katkı sağladıkları için çok gurur duyuyorum. Eminim ki onlarda Londralı olmak gurur vericidir , tabi ki Türk olmakla da gurur duyuyorlardır. “ duygularını ifade etti.

Yunus Dalgıç

