Lonneke Sloetjes: 'Hayatım boyunca burayı unutmayacağım'

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 11. şampiyonluğunu kazanan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı pasörü Lonneke Sloetjes, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sona eren ve camiaya veda eden Sloetjes, “Sezon boyunca çok fazla inişler çıkışlar yaşadık ama sezonu bir çıkışla tamamladığımız için mutluyum. Normalde spor kulüplerinde böyle bir aile ortamı çok olmaz. Sezon bitince ayrılırsınız veya milli takımınıza gidersiniz. Burada bir aile ortamı var. Bu sizi içine alıyor. Bir ailede olduğunuzu hissediyorsunuz. Evde gibi hissediyorsunuz. İnanılmaz hatıralarım var burada. Hayatım boyunca unutamayacağım anılarım var. Buraya geldiğimde her zaman evinde olacağını söylemişlerdi. Bunu hissediyorum” açıklamasında bulundu.

“Asla pes etmeyin”

Türkiye'de geçirdiği 4 yılı asla unutamadığını belirten başarılı voleybolcu, “Burada inanılmaz bir 4 sezon geçirdim. Burayı kalbime koyuyorum” dedi. Takım arkadaşlarına veda öncesi mesaj da gönderen Hollandalı oyuncu, “Takıma ve Vakıfbank ailesine mesajım, asla değişmeyin. Yine sımsıkı aile olarak devam edin. Pes etmeme kültürünü bırakmazlarsa nice başarılar alacaklarına eminim” şeklinde konuştu.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Uygar Aydın