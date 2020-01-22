Los Angeles Clippers, Dallas deplasmanında galip

NBA'de normal sezon heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Clippers, American Airlines Center'da mücadele ettiği Dallas Mavericks'i 110-107'lik skorla mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 31. galibiyetini aldı. Clippers'ta Kawhi Leonard 36 sayı, 11 ribaund, Landry Shamet 18 sayı, 3 ribaund ve Louis Williams 16 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezon 16. yenilgisini alan Dallas'ta ise Luka Doncic 36 sayı, 10 ribaund, 9 asist ve Kristaps Porzingis 10 sayı, 9 ribaund ile maçı tamamladı.

Oğuzhan Ort