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Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanovic yıktı

Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanovic yıktı
Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanovic yıktı

NBA’de Sacramento Kings, Golden 1 Center’da oynadığı Los Angeles Lakers’ı Bogdan Bogdanovic’in son saniye üçlüğü ile 117-116’lık skorla yendi.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Sacramento Kings, evinde karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanovic'in son saniye üçlüğü ile 117-116 mağlup etti. Sacramento'da Bogdanovic 23 sayı, 2 ribaund, Willie Cauley Stein 19 sayı, 8 ribaund ile mücadele etti. Lakers'ta ise sakatlığı bulunan LeBron James forma giymezken, Kyle Kuzma 33 sayı, 9 ribaund ve Brandon Ingram 22 sayı, 3 ribaund ile oynadı.

FURKAN'LI PHİLADELPHİA GALİP 

Philadelphia 76ers, Vivint Smart Home Arena'da oynadığı Utah Jazz'ı 114-97'lik skorla mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 dakika süre aldı ve 4 sayı, 2 ribaund, 1 top çalma ile takımına katkıda bulunurken, JJ Redick 24 sayı, 5 ribaund ve Joel Embiid 23 sayı, 15 ribaund ile mücadele etti. Utah'ta ise Donovan Mitchell 23 sayı, 4 ribaund ve Rudy Gobert 17 sayı, 15 ribaund ile maçı tamamladı.
(Oğuzhan Ort/İHA)


NBA'de heyecan 10 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin toplu sonuçları ise şöyle: 

Houston Rockets: 127 - Boston Celtics: 113
Milwaukee Bucks: 112 - New York Knicks: 96
Sacramento Kings: 117 - Los Angeles Lakers: 116
Golden State Warriors: 109 - Portland Trail Blazers: 110
Utah Jazz: 97 - Philadelphia 76ers: 114 

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