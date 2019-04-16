Louis Vuitton'dan Notre Dame'ın tamirine 200 milyon euro

Ünlü Fransız moda evi Louis Vuitton'u bünyesinde barındıran Fransız lüks devi LVMH'den yapılan açıklamada, "Louis Vuitton, Arnault Ailesi ile birlikte Fransa'nın simgesi, mirasının ve birliğinin bu olağanüstü katedralin yeniden inşasına yardım etmeyi taahhüt eden LVMH Grubu'nun bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Birlikte, bu mimari eserin yeniden inşasına adanan fona 200 milyon euro bağış yapacaklar” ifadeleri kullanıldı.

LVMH ayrıca internet sitesinden yaptığı açıklamada Fransa'ya katedralin yeniden inşasına yardımcı olmak için mimari ve finansal uzmanlarına erişim sağlayacağını belirtti.

Fransız milyarderden 100 milyon euro bağış

Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQuee gibi lüks markaların sahibi Kerin'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Fransız milyarder François-Henri Pinault de 100 milyon euro bağışta bulundu. François-Henri Pinault yaptığı açıklamada, “Bu trajedi tüm Fransız halkını ve bunun ötesinde manevi değerlere bağlı olan herkesi etkiliyor" dedi.