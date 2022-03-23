İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Louisiana'yı hortum vurdu: 1 ölü

Louisiana'yı hortum vurdu: 1 ölü
Louisiana'yı hortum vurdu: 1 ölü

ABD'nin Louisiana eyaletinde görülen hortumun ardından 1 kişi hayatını kaybetti.

Louisiana'yı hortum vurdu: 1 ölü - Tıkla İzle

ABD'nin Texas eyaletinin ardından Louisiana'yı da hortum vurdu. Büyük paniğe yol açan hortum nedeniyle New Orleans kentinde evlerin çatıları uçtu, araçlar şiddetli fırtınanın etkisiyle devrildi. Hortumdan en kötü etkilenen St. Bernard Parish bölgesindeki Arabi'de polis James Pohlmann, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak bölgede büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. Bölge Başkanı Guy McInnis de birkaç evin "tamamen yıkıldığını" söyledi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde dev hortumun ilerlediği anlar yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.