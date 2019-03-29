LPG tankındaki gaz kaçağı patlamaya sebep oldu: 3 yaralı

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamirhanede bulunan 51 KL 363 plakalı LPG'li otomobilde gaz kaçağı oldu. İşçilerin çalıştığı sırada meydana gelen olayda, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen statik elektriklenme sebebiyle LPG tankı patladı. Olayda işyeri sahibi Volkan Özyıldız ile çalışanlar Ömer Cangül ve Muhammet El Ambut yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri işyeri çevresinde güvenlik tedbiri alırken, araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından köpükle müdahale edilerek söndürüldü. Bu sırada araç yakınında bulunan tamir için bekleyen araçlar da uzaklaştırıldı. Olası başka bir patlamaya karşı olay yeri güvenlik çemberine alınırken, yangında iş yerinde ve çevrede maddi hasar oluştu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihan Karakış

