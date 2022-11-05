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LPG'li araç sahipleri dikkat

LPG'li araç sahipleri dikkat
LPG'li araç sahipleri dikkat

Kış mevsimine yaptığımız şu günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle LPG’li araçlarda oluşabilecek yüksek maliyetli arızalara karşı uyaran Emre Tezal, “Kış aylarına girmeden filtre bakımları çok önemli çünkü kışın yakıt daha sıvı oluyor ve bu yakıtlar daha çabuk filtreleri dolduruyor” dedi.

Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede yaşanan düşüş, araçları da doğrudan etkiliyor. Özellikle gece saatlerinde 0 ile 1 derece seviyelerine düşen hava sıcaklıkları, araç yakıt sisteminde hortumlara doğrudan etki gösterebiliyor. Araç sistemlerinde kullanılan ürünlerin de zamanla oluşturduğu tahribat, düzenli kontroller yapılmadığı takdirde büyük ölçekli sorunları ortaya çıkarabiliyor. Birbirinden farklı nedenler sonucu oluşan tahribata yönelik özellikle kış aylarına giriş yapılırken araçların kontrolden geçmeleri çok büyük önem taşıyor. Yapılacak düşük maliyetli kontrollerin çok büyük problemlerin önüne geçtiğini belirten LPG ustası Emre Tezal, “300-400 liralık masraftan kaçarken minimum 6-7 bin, maksimumda 12 bin lira masraf çıkarır” dedi.

Ali Furkan Çetiner - Bahadır Turgut
 

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