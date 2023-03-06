LPG'li otomobil alev topuna döndü: 1 yaralı

Olay, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 71 DN 246 plakalı otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobilden yaralı halde kurtulan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tıp fakültesi hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün elinde ve yüzünde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Hasan Ay

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