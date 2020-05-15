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LPG'li otomobil alev topuna döndü...Patlama anları kamerada

LPG'li otomobil alev topuna döndü...Patlama anları kamerada
LPG'li otomobil alev topuna döndü...Patlama anları kamerada

Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında LPG’li aracın zaman zaman patlaması korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Araç kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale döndü.

LPG'li otomobil alev topuna döndü...Patlama anları kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi Şehit Halit Serdar sokakta park halinde olan 10 ACR 935 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Araçtan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. LPG'li olduğu öğrenilen anan otomomil zaman zaman patlamalara neden oldu.

Patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bu anlar ise kameralara yansıdı. Kısa sürede olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü

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