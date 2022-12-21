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LPG'li otomobil bir anda alev aldı, son anda kaçtıkları anlar kameraya yansıdı

LPG'li otomobil bir anda alev aldı, son anda kaçtıkları anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobil bir anda alev aldı, son anda kaçtıkları anlar kameraya yansıdı

Kırıkkale'de park edildikten bir süre sonra alev alan LPG'li otomobilden panikle çıkan 2 kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Alevlere yangın tüpleriyle müdahale eden esnafların sayesinde de otomobil, tamamen yanmaktan kurtarıldı.

LPG'li otomobil bir anda alev aldı, son anda kaçtıkları anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 FB 955 plakalı otomobil, park edildikten bir süre sonra motor bölümü yanmaya başladı. Sürücü ve yanındaki vatandaşın, bir anda alev alan otomobilden panikle dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Alevlere yangın tüpleriyle müdahale eden esnafların sayesinde de otomobil, tamamen yanmaktan kurtarıldı. Maddi hasarın oluştuğu LPG'li otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Yangının ise elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.

Hasan Ay

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