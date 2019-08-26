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Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarına “savaş ilanı” dedi

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarına “savaş ilanı” dedi
Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarına “savaş ilanı” dedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hafta sonu İsrail’in Beyrut’un güneydeki Dahya banliyösüne ve doğu sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, bunun “savaş ilanı” olduğunu belirtti.

İsrail ordusu bu gün sabahın erken saatlerinde Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere 3 hava saldırısı düzenledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, İsrail'in ihlallerini kınayarak, saldırılarının “savaş ilanı” olduğunu söyledi. Aoun, 2006'daki ikinci İsrail-Lübnan savaşını sona erdiren BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 numaralı kararının ihlal edildiğine dikkat çekerek, “Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunma hakkına sahibiz” dedi. Aoun ayrıca, "Biz barış arayan, savaş aramayan insanlarız, ancak hiçbir şekilde tehdit edilmeyi kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.  

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