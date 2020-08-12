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Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı: 'Beyrut Limanı yavaş yavaş çalışmaya dönüyor'

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı: 'Beyrut Limanı yavaş yavaş çalışmaya dönüyor'
Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı: 'Beyrut Limanı yavaş yavaş çalışmaya dönüyor'

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın yavaş yavaş çalışmaya döndüğünü açıkladı.

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nı ziyaret etti. Name, yaptığı ziyaret sırasında Twitter hesabından bir görüntülü mesaj paylaşarak, Beyrut Limanı'nın yavaş yavaş çalışmaya döndüğünü açıkladı. Name, "Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Beyrut Limanı yavaş yavaş çalışmaya dönüyor. 16 vinçten 12'si tekrar faaliyete geçti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta gerçekleşen patlamada 171 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı ve kentte meydana gelen büyük yıkım nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hamad Alnajjar

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