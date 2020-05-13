Lübnan, ekonomik krizi aşabilmek için IMF ile müzakerelere başladı

Lübnan hükümeti, ülkede yaşanan büyük ekonomik krize karşı ekonomik kurtarma planını ele almak üzere Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelerin başladığını açıkladı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtilen görüşmelerde Lübnan'dan Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık temsilcilerinin yer aldığı aktarıldı.

Maliye Bakanı Ghazi Wazni yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin ilk aşamasından memnun kaldık. Önümüzdeki görüşmelerin de aynı şekilde yapıcı geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diab, kabinenin oy birliğiyle ulusal ekonomik kurtarma planını onaylamasının ardından 1 Mayıs'ta resmen IMF'den yardım istemişti. Lübnan hükümeti, Beyrut'un 1990'da iç savaşın sona ermesinden bu yana yaşadığı en kötü mali krizle başa çıkabilmek için 10 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi amaçlıyor.