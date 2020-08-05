Lübnan Elektrik Kurumu binası patlamanın şiddetiyle yıkıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut, dün bir depoda meydana gelen patlama ile sarsıldı. Lübnan Enerji ve Su Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beyrut limanında meydana gelen şiddetli patlama sonucu Elektrik Kurumunun merkez binasının yıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, Elektrik Kurumunun merkez binasında bulunan ulusal kontrol merkezinin de hizmet dışı kaldığı ifade edildi. Enerji dağıtımının Bsalim santralinden yapıldığı belirtildi. Öte yandan Lübnan'da derinleşen ekonomik kriz sonucu akaryakıt tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle günde 20 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanıyordu.

Patlamada hasar alan turist gemisi de battı

Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle "Orient Queen" isimli bir turist gemisinin de battığı aktarıldı. Geminin batması sonucu mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Geminin sahibi iş adamı Meri Ebu Meri yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Beyrut Limanına demirleyen Orient Queen turist gemisi patlamadan dolayı ciddi şekilde hasar gördü ve su aldı. Lübnan tarihinde karanlık bir günde tüm çabalara rağmen gemi kurtarılmadı" dedi.

Hamad Alnajjar

