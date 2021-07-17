Lübnan Genelkurmay Başkanı Aoun: 'Durum kötüye gidiyor'

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun, Bekaa iline bağlı Baalbek bölgesindeki askerlere yaptığı ziyaret sırasında açıklamada bulundu. Aoun, yaptığı açıklamada, ülkedeki durumun daha da kötüye gittiğini ve mali kriz nedeniyle siyasi ve sosyal gerilimlerin alevlenmesi ile daha da kötüleşeceğini söyledi. Aoun, “Görünüşe göre durum kötüye gidiyor ve durumlar tırmanmak üzere; çünkü zor bir siyasi ve sosyal kaderle karşı karşıyayız. Bu aşamada sorumluluğumuz büyük, vatanın güvenliğini ve istikrarını korumak ve kaosu önlemek zorundayız. Dün yaşananlar bunun bir örneğiydi” dedi. Aoun, askerlere seslenerek, "Sinirlerinize hakim olduğunuz ve fitne çıkarmak isteyenler için fırsatı kaçırdığınız için sizi tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Öte yandan Lübnan'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, dün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile anlaşamadığı için görevi bıraktığını duyurmuştu. Hariri'nin açıklamasından sonra Lübnan lirası dolar karşısında sert düşüşe geçti. Dolar, karaborsada ilk kez 20 bin Lübnan lirasının üzerine çıktı. Dünya Bankası, geçtiğimiz haftalarda yayımladığı raporda Lübnan'daki mevcut ekonomik durumun, 19. yüzyılın ortalarından bu yana dünyada yaşanan en ağır kriz dönemleri içinde muhtemelen ilk 10, hatta ilk 3'te yer alabileceğini belirtmişti.



Hamad Alnajjar

