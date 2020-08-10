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Lübnan için gerçekleştirilen yardım kampanyasında 252,7 milyon Euro toplandı

Lübnan için gerçekleştirilen yardım kampanyasında 252,7 milyon Euro toplandı
Lübnan için gerçekleştirilen yardım kampanyasında 252,7 milyon Euro toplandı

Fransa ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde Lübnan için gerçekleştirilen donörler konferansında 252,7 milyon Euro toplandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Perşembe günü gerçekleştirdiği Beyrut ziyaretinde, Lübnan için uluslararası bir yardım organize etmek istediğini ifade etmesinin ardından Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde gerçekleştirilen donörler konferansı sona erdi.

Konferansta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yardım için 252,7 milyon Euro toplandı. Konferansa katılan liderler, toplanan yardımın BM tarafından koordine edilerek, doğrudan Lübnan halkına ulaştırılması gerektiğine vurgu yaptı. Liderler, ayrıca yardımların ulaştırılması konusunda şeffaflığın altını çizerken, patlamaya ilişkin soruşturmanın tarafsız ve güvenilir şekilde yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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