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Lübnan yılbaşı kutlamaları saldırısında 3 gözaltı

Lübnan yılbaşı kutlamaları saldırısında 3 gözaltı
Lübnan yılbaşı kutlamaları saldırısında 3 gözaltı

Lübnan’da yılbaşı gecesi kutlamaları sırasında farklı bölgelerde silahlı saldırılar ile bağlantısı olduğu düşünülen 3 kişi gözaltına alındı.

Lübnan'ın farklı bölgelerinde yılbaşı kutlamaları sırasında silahlı saldırılar gerçekleştirilmişti. Havaya ateş açılması sonucu Baalbek bölgesinde bulunan Suriyelilerin mülteci kampında bir kadın hayatını kaybetmiş, Cebeli-Lübnan şehrinde bir genç ağır yaralanmıştı. Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda park halindeki 4 uçakta ciddi meydana geldiği gelmişti. Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü, saldırıların ardından saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde incelemeler gerçekleştirdi. Araştırmalar sonucu 3 kişi gözaltına alındı. Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü gözaltına alınan kişilerin kimlikleri açıklanmazken soruşturmalar devam ediyor.

Nisrine Borghol
 

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