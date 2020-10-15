Lübnan'da 24 saatte koronadan 20 kişi öldü

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Lübnan'da son 24 saatte korona virüsten 20 kişi hayatını kaybederken, bin 377 yeni vak'a tespit edildi. Ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 499'a vak'a sayısı ise 57 bin 246'ya yükseldi. Lübnan'da kaydedilen vak'a ve can kaybındaki artış nedeniyle ülkedeki yetkililer daha önce alınan tedbirleri arttırdı. Yetkililer hastanelerin kapasiteleri hakkında endişelenirken bazı bölgeler tamamen karantina altına alındı. 21 Şubat'tan beri korona virüs ile mücadele veren Lübnan pek çok ülkeden sağlık yardımları aldı. Son olarak 9 Eylül tarihinde Çin, yaklaşık 10 bin N95 tipi maske, 100 bin tıbbi maske, 100 bin eldiven ve 6 PCR-Antikor testi gönderdi.