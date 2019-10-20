İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lübnan'da 4 bakan istifa etti

Lübnan'da 4 bakan istifa etti
Lübnan'da 4 bakan istifa etti

Lübnan'da iletişim vergileri nedeniyle başlayan ve günlerdir devam eden gösterilerin şiddetini arttırmasıyla Lübnan Kuvvetleri Partisi’nden 4 bakan istifa etti.

Lübnan'da WhatsApp uygulaması da dahil iletişime getirilen vergi girişimleri nedeniyle başlayan gösteriler sürüyor. Başkent Beyrut'ta gerçekleştirilen gösterilerde siyasetçilerin tepkisi de dikkat çekti. Lübnan Kuvvetler Partisi'nden 4 bakan istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan Kuvvetler Partisinin lideri Samir Farid Geagea açıklamasında, Lübnan'da hükümetin kritik bir durumda olduğunu belirterek ekonomik krizden kaynaklı problemlerin çözülemeyeceğinin düşünülmesinden ve hükümete olan güvenin azalmasından dolayı bakanların istifa etmeye karar verdiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.