İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lübnan'da akaryakıt deposunda patlama: 10 yaralı

Lübnan'da akaryakıt deposunda patlama: 10 yaralı
Lübnan'da akaryakıt deposunda patlama: 10 yaralı

Lübnan'da akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Lübnan'da akaryakıt deposunda patlama: 10 yaralı - Tıkla İzle

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Kasr kasabasında bir gaz ve akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Olayın ardından açıklama yapan Lübnan Ordusu Komutanlığı, patlamanın bölgedeki ordu kontrol noktasından uzak bir yerde meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken yaralılar arasında Lübnan askerlerinin bulunmadığı ifade edildi. Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri George Kettaneh, 4'ü ağır 7 yaralının hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine sevk edildi. Çevredekilerden bölgeye yaklaşmamaları istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.