Lübnan'da akaryakıt tankeri patladı:28 ölü, 79 yaralı

Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Akkar kentinde akaryakıt tankeri patladı. Lübnan Kızılhaç'ı tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamada en az 28 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

Lübnan sivil savunma ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çok sayıda yaralının durumunun ağır olduğu ve Akkar kentindeki hastanelerde yoğunluk yaşandığı açıklandı.

Lübnan'ın kuzey bölgesindeki hastanelerden, kan bağışı için halka çağrı yapıldı.

Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan ise, patlamadaki yaralananların tedavilerinin devlet tarafından karşılanacağını ifade etti. Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Muhammed Khair, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara hastanelere tıbbi malzeme sağlanması çağrısında bulundu.