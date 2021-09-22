Lübnan'da akaryakıta son 5 günde ikinci zam

Lübnan'da akaryakıt krizi giderek derinleşiyor. Hükümet, son 5 günde akaryakıt fiyatlarını ikinci kez arttırdı. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 95 oktan 20 litre benzinin fiyatının 174 bin Lübnan lirasından (11 dolar) 202 bin Lübnan lirasına (yaklaşık 14 dolar) çıktığı kaydedildi. Ülkede akaryakıt fiyatlarına en son 17 Eylül'de zam gelmişti.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz, yakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından yeni bir aşamaya girdi. Ülke genelinde tüm akaryakıt istasyonlarında yakıt kıtlığı yaşanırken, istasyonların önünde son aylarda uzun kuyruklar oluşuyor.

LÜBNAN'DA AKARYAKIT KRİZİ

Son 30 yılın en büyük ekonomik kriziyle boğuşan Lübnan'da devlet, akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu. Merkez Bankası geçtiğimiz aylarda akaryakıta sağlanan döviz kredilerinin serbest kur üzerinden hesaplanacağını, 12 Ağustos'tan itibaren akaryakıta yönelik sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı. Merkez Bankasının kararından sonra hükümet, sübvansiyonu azaltacağını duyurmuştu.