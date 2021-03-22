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Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı

Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı
Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı

Lübnan'da yolda koşarak ilerleyen başıboş at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran otomobile çarptı.

Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı - Tıkla İzle

Lübnan'da ilginç bir kaza meydana geldi. Lübnan'ın batısında yer alan Lübnan Dağı Valiliğine bağlı Siblin ve Ketermaya kasabaları arasında koşarak ilerleyen başıboş bir at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen at, bir süre durmasının ardından kalkarak kaçmaya devam etti.

Yerel kaynaklar kazanın 19 Mart tarihinde yaşandığını ifade ederken, kazada atın vücudunda ezilme ve çürükler meydana geldi. Kazada otomobil ise ciddi şekilde hasar aldı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Muhammed Rabah
 

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