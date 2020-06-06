İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lübnan'da çıkan protestolarda 35 kişi yaralandı

Lübnan'da çıkan protestolarda 35 kişi yaralandı
Lübnan'da çıkan protestolarda 35 kişi yaralandı

Lübnan’da hayat pahalılığı ve ekonomi politikaları protesto edildi. Protesto sırasında 35 kişi yaralandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan parlamento binası önünde yüzlerce kişi hayat pahalılığını ve ekonomi politikalarını protesto etti. Protestocular, banka sektöründe revizyon ve erken parlamento seçimi talebinde bulundu. Protestolar sırasında bazı göstericilerin güvenlik güçlerine taş atması sonucu polis göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdi. Çıkan olayların büyümesi sonucu 35 kişi yaralandı.

Öte yandan Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz nedeni ile Lübnan sterlini, dolar karşısında yüzde 60 değer kaybetti. Ülkede işsizlik oranı yüzde 35'e yükselirken, halkın yüzde 45'i yoksulluk sınırında yaşıyor.

Muhammed Rabah
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.