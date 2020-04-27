Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor

Korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, Lübnan'daki ekonomik kriz büyüyor. Ekonomik krizin geçtiğimiz yılın sonlarına doğru derinleştiği Lübnan'da para biriminin dolar karşısındaki değer kaybetmesiyle hayat şartları da ağırlaştı. Ülkedeki gıda ürünlerindeki pahalılık nedeniyle protestolar patlak verdi.

Uzmanlar da önümüzdeki aylarda ülkede ithal ürün sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Ülkede korona virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Nisan ayının sonuna kadar genel seferberlik ilan edildiği için devlet dairelerinde faaliyetlerin büyük çoğunluğu şu an askıya alınmış durumda. Lübnan'daki ithalat zorluğunun salgını öncesinde de baş gösterdiğini belirten ithalatçılar, 17 Ekim'de başlayan ülke çapında protestolardan önce bile çok ciddi sorunlar yaşadıklarını ve söz konusu tarihten sonra sıkıntıların arttığını dile getirdi.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bankalar, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve hesaplardan dövizlerin çekilmesine kısıtlamalar getirdi. Bankaların getirdiği kısıtlamalardan sonra çok fazla sorunla karşılaştıklarını belirten ithalatçılar, ürünlerini yarı fiyatına sattıklarını ifade ederek ülkede neredeyse tüm tüccarların varlıklarının en az yarısını kaybettiğini vurguladı. İnsanların satın alma gücünün düştüğünü dile getiren ithalatçılar, ürünlerine olan talebin büyük oranda azaldığını kaydetti.

Öte yandan Lübnan Merkez Bankası ise kuru sabit tutmasına rağmen Lübnan lirası, kara borsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor.

Lübnan'da yerel endüstrinin yetersiz olması nedeniyle yerel pazardaki talebi karşılamak için çoğunlukla ithalat yapılıyor. Lübnan'ın tüketilen mallarının yaklaşık yüzde 80'i ithal edilirken hükümet de talebi iç pazara Yönlendirmek amacıyla sanayi sektörü için tesisleri güvence altına alma sözü verdi.

Ülke çapında protestolar devam ediyor

Lübnan'da para biriminin değer kaybetmesi sonucu alım gücünün düşmesiyle halk, başkent Beyrut'ta hükümet karşıtı protestolarını sürdürüyor. Ülkede korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağına rağmen protestocular kötüye giden ekonomi için bir kez daha sokaklara döküldü. Beyrut'un kuzey ve güneyinde toplanan protestocular lastik yakarak yolları kapattı. Polisin göstericilere müdahale etmesiyle çıkan olaylarda 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Sur şehrinde ise protestocular bir bankaya molotof kokteyli ile saldırı gerçekleştirdi.