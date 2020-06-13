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Lübnan'da ekonomik kriz protestoları: 40 yaralı

Lübnan'da ekonomik kriz protestoları: 40 yaralı
Lübnan'da ekonomik kriz protestoları: 40 yaralı

Lübnan'da güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 40 kişi yaralandı.

Lübnan'da ekonomik kriz protestoları: 40 yaralı - Tıkla İzle

Lübnan'da halk, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Beyrut ve Trablus'ta sokaklara çıkan halk, ekonomik krizden sorumlu tuttukları hükümet ve Merkez Bankası aleyhinde sloganlar attı. Son günlerde 4 bin Lübnan lirasından 6 bin Lübnan lirasının üzerine çıktığına ve artan işsizlik ile hayat pahalılığına dikkati çeken halk, birçok bölgede lastik yakarak yolları trafiğe kapattı. Bir grup protestocu, çevredeki iş yerlerine zarar da verdi. Protestolar sırasında güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 30 kişinin yaralandığı açıklandı. Öte yandan Lübnan'da 1 Amerikan Doları bin 500 Lübnan Lirası'na denk gelirken, karaborsada ise son günlerde fiyat 6 bin Lübnan Lirasının üzerine çıktı. Bunun üzerine ülkede işsizlik ile hayat pahalılığı daha da arttı.

Hamad Alnajjar

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