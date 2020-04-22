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Lübnan'da Filistinli mülteci kampına da korona virüs sıçradı

Lübnan'da Filistinli mülteci kampına da korona virüs sıçradı
Lübnan'da Filistinli mülteci kampına da korona virüs sıçradı

Lübnan’da Filistinli mülteci kampında ilk korona virüsü vakası kaydedildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu ülkelerinde de yayılmaya devam ediyor. Lübnan'da vaka sayısı 682'ye ulaşırken Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde Filistinli bir mülteci kampında da korona vakası tespit edildi. Kampta yaşayan bir kadında korona virüsü tespit edildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), korona virüsü görülen kadının tedavi altına alınarak Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesine götürüldüğünü duyurdu.
Filistinli kadın daha önce Suriye'de yaşıyordu. Çatışmaların şiddetlenmesiyle yerinden edildi ve Lübnan'daki kampa yerleşti. Kadının ailesine ise UNRWA örgütü tarafından gerekli yardımın sağlanacağı ve ailenin karantina altına alınacağı, masraflarının karşılanacağı öğrenildi.

Kampta yaşayan diğer mültecilere de korona virüs testi yapılacağı belirtildi.

Muhammed Rabah

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