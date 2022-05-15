İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Lübnan'da halk sandık başında

Lübnan'da halk sandık başında
Lübnan'da halk sandık başında

Lübnan’da halk 4 yıl aradan sonra genel seçimlerde oy vermek üzere sandık başına gitti.

Lübnan’da halk sandık başında - Tıkla İzle

Lübnan'da genel seçimler başladı. Ülkede 4 yıl aradan sonra halk, oy kullanmak için sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn seçim öncesi yaptığı açıklamada, halkı “güvendikleri ve haklarını savunmaya uygun gördüklerini seçmeye” çağırdı.

İçişleri Bakanı Besam Mevlevi ise 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, 128 sandalyeli Mecliste yer alabilmek için 15 seçim bölgesinde 103 listedekayıtlı toplam 718 adayın yarışacağını belirtmişti.

Lübnan'da seçim sandıklarının yerel saatle 20.00'de kapanacağı öğrenilirken, ülkede ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlıların da oy kullanmasına izin verildiği açıklandı.

Nisrine Borghol
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.