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Lübnan'da Hamas ve El Fetih arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 10 yaralı

Lübnan'da Hamas ve El Fetih arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 10 yaralı
Lübnan'da Hamas ve El Fetih arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 10 yaralı

Lübnan’daki Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampında cenaze töreni sırasında Hamas ve El Fetih üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentinde Filistinli mültecilerin bulunduğu Burj Al-Shimali kampında cuma günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Hamas üyesi Hamza İbrahim Şahin'in cenazesi sırasında şiddet olayları yaşandı. Hamas ve El Fetih üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. İki grup arasındaki çatışmanın bir tartışma sonucu çıktığı ifade edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan kampta elektrik kaçağı sonucu çıkan yangında Covid-19 salgını ile mücadele için depolanan oksijen tüplerinin patladığı ifade edilmiş, bazı kaynaklar ise, Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini öne sürmüştü.

Muhammed Rabah

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