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Lübnan'da Hizbullah eleştirmeni aktivistin öldürülmesi protesto edildi

Lübnan'da Hizbullah eleştirmeni aktivistin öldürülmesi protesto edildi
Lübnan'da Hizbullah eleştirmeni aktivistin öldürülmesi protesto edildi

Lübnan’da Hizbullah karşıtı aktivist Lokman Slim'in öldürülmesini protesto eden yüzlerce kişi başkent Beyrut’ta sokaklara dökülerek yürüyüş yaptı.

Lübnan'da İran destekli Hizbullah eleştirmeni olan aktivist Lokman Slim, bir arabada başından ve sırtından vurulmuş halde bulunmuştu. Olaya yönelik soruşturma başlatılmıştı. Başkent Beyrut'ta yüzlerce kişi, Lübnanlı aktivist Slim'in öldürülmesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestocular, ellerinde pankartlarla kent merkezine doğru yürüdü.

“Sıfır korku”

İsmi açıklanmayan bir protestocu, “Sessiz kalarak onu bir daha öldürmeyeceğiz. Tek korkum, insanların korkup sessiz kalması” dedi. Slim'in eşi Monika Borgmann ise sosyal medya hesabından üzerinde Arapça “sıfır korku” yazan pankartının fotoğrafını paylaştı.

Öte yandan protestocular, Slim'in öldürülmesinden İran destekli Şii Hizbullah'ın sorumlu olduğunu öne sürüyor.

 

 

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