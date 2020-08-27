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Lübnan'da Hizbullah yanlıları ile Arap aşiretleri arasında çatışma: 2 ölü

Lübnan'da Hizbullah yanlıları ile Arap aşiretleri arasında çatışma: 2 ölü
Lübnan'da Hizbullah yanlıları ile Arap aşiretleri arasında çatışma: 2 ölü

Lübnan'da Hizbullah yanlıları ile Arap aşiretleri arasında çıkan çatışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Hulda bölgesinde Hizbullah yanlıları ile Arap aşiretleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Çıkan çatışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Çatışmada uzun namlulu silahlar kullanılırken, bazı araçlar ise ateşe verildi. Çatışma bölgesine gelen Lübnan ordusu, bölgeyi kordon altına aldı. Ordu, çatışmaya karışan en az 4 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lübnan Demokrat Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Ordu komutanlığının bir an önce müdahale etmesi" çağrısında bulunulurken, ordunun bölgeye kalıcı güvenlik noktası oluşturulması istendi.

Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah
 

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