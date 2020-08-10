İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lübnan'da hükümetin istifası sonrası protestolar yeniden başladı

Lübnan'da hükümetin istifası sonrası protestolar yeniden başladı
Lübnan'da hükümetin istifası sonrası protestolar yeniden başladı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hükümetin istifası sonrası protestolar yeniden başladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bugün Başbakan Hassan Diyab başta olmak üzere tüm bakanlar istifa ettiğini açıkladı. Hükümetin istifasının ardından binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü. Eylemciler, hükümetin istifasının ardından başta Cumhurbaşkanı Mişle Avn olmak üzere diğer siyasilere de istifa çağrısında bulundu. Göstericiler, protestoların 3. gününde de parlamento binasını yürümek isteyince yeniden polis ile karşı karşıya geldi. Polis, eylemcilere gaz bombası ile müdahale ederken, eylemciler ise polise taş atarak karşılık verdi. Beyrut sokakları yeniden savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.