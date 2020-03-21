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Lübnan'da korona virüs bilançosu: 4 ölü, 177 vaka

Lübnan'da korona virüs bilançosu: 4 ölü, 177 vaka
Lübnan'da korona virüs bilançosu: 4 ölü, 177 vaka

Lübnan’da korona virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 177’ye yükseldi.

Lübnan'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesine rağmen vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede korona virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 177'e ulaştı. Ülkedeki vatandaşlara sadece acil durumlarda sokağa çıkmasına izin verildi. Durumun kötüleşmemesi için polis ekipleri sürekli sokaklara inerek uyarı yapıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı vakaların durumunun stabil olduğunu belirleyerek vatandaşların dışarıya çıkmamasını istedi. Lübnanlı yetkililer vatandaşlara seslenerek panikte olmaması gerektiğini ve gerekli tedbirler alındığını vurguladı.

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