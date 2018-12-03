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Lübnan'da mülteci kampında yangın: 2 ölü

Lübnan'da mülteci kampında yangın: 2 ölü
Lübnan'da mülteci kampında yangın: 2 ölü

Lübnan’da bir mülteci kampında çıkan yangında biri çocuk 2 Suriyeli hayatını kaybetti.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan Eyemmune kasabasındaki bir mülteci kampında yangın çıktı. Çıkan yangında biri çocuk 2 Suriyeli mülteci hayatını kaybederken, kampta bulunan 70 çadırdan 23'ünün yandığı belirtildi. Olay yerine sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangının soba veya elektrik kaçağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana Lübnan'daki kamplarda yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci yaşıyor.  

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