İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Lübnan'da paralarını çekemeyen müşteriler, bankayı bastı

Lübnan'da paralarını çekemeyen müşteriler, bankayı bastı
Lübnan'da paralarını çekemeyen müşteriler, bankayı bastı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 yıldır paralarını çekemeyen müşteriler, banka çalışanlarını rehin aldı.

Lübnan'da paralarını çekemeyen müşteriler, bankayı bastı - Tıkla İzle

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Sodeco bölgesinde bulunan özel bir bankadan 3 yıldır paralarını çekemeyen mağdur müşteriler, banka önünde eylem yaptı. Olayların giderek büyümesi üzerine müşteriler bankaya girerek, çalışanlara saldırdı. Silahlı oldukları görülen göstericiler, banka çalışanlarını rehin alarak kasadan para çekmeye çalıştı. Yetkililer, olayın ardından banka şubesinin kapatıldığını ve banka önündeki ATM'de hasar meydana geldiğini söyledi.

Başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta da bir kişi, bankadaki parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra da teslim olmuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.